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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة نشوب حريق هائل بمبنى فخم في باريس

حريق بباريس
حريق بباريس

اندلع حريق كبير في مبنى بأحد الشوارع الشهيرة في وسط باريس هذا الصباح بالقرب من ميدان Place de L'Opera.
 

اشتعلت النيران في المبنى الواقع في 17 Boulevard des Capucines وظلت سحب من الدخان تتصاعد في الهواء.

 

بدأ في الساعة 10:30 صباحًا ، في مكتب ، في الطابق الثالث من المبنى المكون من سبعة طوابق.

 

يقع Palais Garnier على بعد مسافة قصيرة من المبنى حيث بدأ الحريق - 984 قدمًا (300 متر)، حيث لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى بعد الحريق.

في الموقع ، لا يزال هناك 100 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران ومنع انتشاره ، وهم موجودون في الموقع منذ ساعات.

 

لم يقم رجال الإطفاء بإجلاء أي شخص من المبنى، تم نشر طوق أمني وطلب رجال الإطفاء والشرطة الفرنسية من الناس تجنب المنطقة.

 

فيما تم إغلاق Place de L'Opera جنبًا إلى جنب مع محطة المترو القريبة. لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.

 

لم يقم رجال الإطفاء بإجلاء أي شخص من المبنى. تم نشر طوق أمني وطلب رجال الإطفاء والشرطة الفرنسية من الناس تجنب المنطقة. تم إغلاق Place de L'Opera جنبًا إلى جنب مع محطة المترو القريبة فيما لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.

 

 

باريس حريق ضخم مبنى منوعات ترفيه

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