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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مستشفى كفر الشيخ العام يشدد على إنهاء قوائم انتظار المرضى ..صور

د.وائل أبو المجد
د.وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام

عقد الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام مستشفى كفرالشيخ العام، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام؛ للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتفعيل الدور العلمي من خلال نشر أبحاث علمية للحالات المناظرة بالمستشفي خاصة الحالات ذات الطابع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

 

وفي بداية الاجتماع، وجه مدير مستشفى كفرالشيخ العام الشكر والتقدير لرؤساء الأقسام على العمل الجماعي خلال التعامل مع حادث طلاب مدرسة كفر الطايفة الابتدائية، واختص بالشكر  كلاً من رؤساء أقسام الأطفال والباطنة والسموم.

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وأكد الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، على أهمية وضع خطط منهجية، وتفعيل العيادات المتخصص، وتفعيل لجنة للبحث العلمي،مشدداً في الوقت ذاته على إنهاء قوائم انتظار المرضى، وتقليل وقت تواجد الحالات بالاستقبال دون اتخاذ قرار حاسم فيه.

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