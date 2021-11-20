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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خاص لصدي البلد

نقابة الموسيقيين: قرار منع مطربي المهرجان لن ينفذ كاملا لهذا السبب

صدى البلد

أكد المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية ، في تصريح خاص  لصدى البلد ان قرار إيقاف مطربي أغاني المهرجانات لن ينفذ بشكل كامل ولا يمكن السيطرة على كل أنشطتهم.

 

وقال محمد أبو اليزيد : "للأسف لا يمكننا منع أي مطرب مهرجانات  من طرح أغنيات على يوتيوب، لأننا ليس لدينا القدرة على التحكم فيها أو منع الأغاني التي تطرح عليه ما لم تكن مخلة بالآداب العامة".

وأضاف محمد أبو اليزيد : "قرار إيقاف مطربي المهرجانات مستمر ولا يمكنهم إحياء أي حفلات أو أفراح، واذا قاموا بذلك سيتم اتخاذ عقوبات رادعة ضدهم
وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت منع غناء العديد من مطربي المهرجانات يأتي في مقدمتهم حمو بيكا وحسن شاكوش وبعض آخر منهم .

مشكلة نجيب ساويرس وهاني شاكر :

واصل المهندس نجيب ساويرس مهاجمته للفنان هاني شاكر بعد تصريحاته الاخيرة  بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء.

حيث قال الفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر : مينفعش يكون الفن كدة في مصر في عصر السيسي رئيسي .

و جاء رد نجيب ساويرس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لو عندك حجة قولها لكن الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك انت بس !


و كان قد شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة أسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.


وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

 

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

 

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".

نقابة المهن الموسيقية مطربي أغاني المهرجانات المايسترو محمد أبو اليزيد محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية

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