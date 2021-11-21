قافلة حياة كريمة تواصل فعالياتها بقرية الحسينية بمركز إطسا بالفيوم

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا بالريف المصري، من خلال تنفيذ برنامج وزارة الثقافة بالقرى المحرومة من الفعاليات الثقافية.

يأتي ذلك ضمن خطة نشاط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

واستقبلت جمعية المصري الاصيل بقرية الحسينية التابعة للوحدة المحلية بابوجندير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة الأستاذة سماح كامل .

وأقيمت فعاليات اليوم من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية ، تضمنت لقاءات توعوية وتثقيفية وورش فنية وتراثية وفقرات وعروض فنية، منها ندوة عن سيكولوجية السعادة و مبادئها و العوامل المؤثرة عليها و كيفية الشعور بالسعادة ،قدمتها الدكتورة ولاء محمد كمال، والتي أكدت خلالها أن السعادة هي كنز يبحث الجميع عنه، وتتطلب أن يكون هناك تعاون وراحة نفسية وتبادل نفسي والشعور بالهدوء والسكينة التي تحقق السعادة.

وأشارت إلي ان الصحة السليمة تتطلب عدة عوامل لكي يشعر الإنسان بالسعادة من التغذية الصحيحة وصحة الجسد، والحب والعلاقات الاجتماعية، بحيث يكون هناك اختيار للمحيطين من حولنا، وان لا نستمع لمن يعطي لنا الشعور بالاحباط أو الطاقة السلبية.

كما ضمت القافلة تقديم لقاءات توعوية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لأهالي وشباب القرية، منها لقاء توعوى للمرأة عن قيم التسامح، قدمتها مروة محمود عطية، محاضر ثقافي بمكتبة الفيوم العامة، لتعريفهم بقيم التسامح واحترام الاخر، تعريفهم بالأسس القويمة للتعامل مع الناس والمجتمع.

وقدم الدكتور هاني جودة، مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، ومسؤول التواصل والأنشطة الطلابية بالكلية، لقاء توعوى عن "مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الدكتور جودة، عن الشائعات وتاثيرها علي المجتمع، وأهمية التعرف على سبل المعرفة ومتابعة المعلومات والمواقع الإلكترونية المعتمدة، والتأكد من مصدر المعلومات، وان هناك تتبع لكل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل علي الحفاظ علي قيم ومبادئ المجتمع.

وأقيم بالتعاون مع شركة المياه الشرب والصرف الصحفي بالفيوم بقيادة المهندس محمد عبدالجليل النجار، مجموعة من الفعاليات أقيمت من خلالها ورشة رسم تلوين قدمها محمد السيد إسماعيل، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

كما أقيمت ندوة عن ترشيد استهلاك المياه، لتعريف الأهالي بأهمية الحفاظ على المياه، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ علي مصادر المياه من التلوث والاهدار، وتعريفهم بدور مبادرة "حياة كريمة"، وشركة المياه في مد وتدعيم شبكات المياه وتوسعة انتاج مياه الشرب، كما قدم الشاعر فوزى الرمحي، قصيدة شعرية بعنوان "غصين الاقحوان

وأقيمت مجموعة من الورش التدريبية والحرفية لأهالي واطفال القرية لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، وهى ورشة خوص النخيل، قدمتها سلوى صابر، وفتحية محمد رزق، مدربتي الخوص، وورشة عجائب السيراميك قدمتها الفنانة شرين عفيفي.

كما أقيمت ورشة تعليم الرسم واكتشاف المواهب قدمتها الفنانة جيهان مبروك، وورشة مشغولات القماش المهير، وقدمتها فاطمة محمد رببع، وورشة تشكيل مجسمات بالورق قدمها الفنان خالد عبدالمجيد، وورشة رسم وتلوين للاطفال للفنان اشرف عبد الرحيم .

أقيمت ورشة حكي مع الأراجوز بعنوان '' ازرع الخير'' أشراف جيهان عبد الله حول تعزيز القيم الايجابية و نبذ السلوكيات الخاطئة و أهمية قيمة التسامح و قبول الاعتذار و أكدت علي آداب التعامل مع الغير سواء داخل المدرسة أو في المنزل بالإضافة إلي حكي قصة '' الأصدقاء الثلاثة '' و مناقشة الدروس المستفادة منها مع الأطفال.

كذلك ورشة خيامية لعمل لوحة فنية للمناظر الطبيعية بالريف المصري للمدربة سمية فريد ، أيضا ورشة رسم حر مع الأطفال للمدرب محمد عبد الرحمن .

كما أقيمت فعاليات وعروض فنية وهي عرض لفرقة الاراجوز، وفريق العرائس شريف السيد علي التابع لمكتبة الفيوم العامة، كذلك عرض الاراجوز و عرائس الماريونت لفرقة قصر ثقافة الفيوم تدريب احمد صلاح حامد و المخرج أحمد السلاموني ، كذلك نظم بيت ثقافة إطسا معرضا للكتاب .

كما قدمت فرقة الفيوم للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد يوسف، حيث عرضت مجموعة من الاستعراضات الفنية المعبرة عن التراث الشعبي وهي فقرات "الصعيدى"، و"البدوى"، والتي بتميز بها الفلكلور الفيومى.

حضر فعاليات القافلة بجمعية المصري الاصيل لتنمية المجتمع، كلا من احمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدى سعيد مدير عام ثقافة القرية، وحنان حسن مدير عام إدارة قياس الرأي العام الثقافي بهيئة قصور الثقافة، وسماح دياب مدير عام ثقافة الفيوم، و إمان حسن المدير التنفيذي لجمعية المصري الأصيل والمهندس عبد الحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير، والمهندس خالد فراج رئيس مجلس ومدينة اطسا، وعدد من أهالي وشباب القرية ، قدمت الفعاليات الدكتورة أسماء الهرش عضو نادي أدب أطسا .

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