أناقة وجمال.. غادة عبد الرازق تخطف قلوب متابعيها



كشفت الفنانة والنجمة غادة عبد الرازق، عن احدث جلسة التصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة جذابة، شتوية انيقة، واعتمدت مكياجًا مميزا وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة.



يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في رمضان 2021.



المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.