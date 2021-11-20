استقرار الأحوال الجوية.. محافظ الشرقية: لا تعطيل للدراسة غدا الأحد.. فيديو

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن الأمطار التي شهدتها المحافظة ما بين خفيفة ومتوسطة في كافة أنحاء المحافظة .

وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”لا تعطيل للدراسة في محافظة الشرقية غدا الأحد بسبب استقرار الأحوال الجوية ".



وتابع ممدوح غراب : "استقرار الأحوال الجوية داخل المحافظة ولم نتأثر بشكل كبير بموجة الطقس السيء ".

وأكمل ممدوح غراب: "تنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على تطورات الطقس والأحوال الجوية وبناء على تلك التطورات نتخذ القرارات المناسبة ".