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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طول عمري نفسي في الحركة دي.. شريف رمزي يفاجئ زوجته بهذه الطريقة

شريف رمزي وزوجته
شريف رمزي وزوجته ريهام ايمن

عبّرت الفنانة ريهام أيمن، عن سعادتها باحتفال زوجها الفنان شريف رمزي بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة.

 

نشرت ريهام أيمن، عدة صور وعلقت عليها قائلة: “طول عمرى كان نفسي في الحركة دى و دايماً بقول لشريف ليه معملتليش كده لما اتقدمتلي و بصراحة فاجأني بيها و بالخاتم في عيد ميلادى و قالي ها يا حبيبتي ناقصك حاجة تاني”.
 

حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر "رمزي" صورًا تجمعه بزوجته عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".
 

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وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلي وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️". 
 

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش‎.‎
 

ريهام ايمن الفنانة ريهام ايمن الفنان شريف رمزي شريف رمزي واكلينها والعة مي سليم

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