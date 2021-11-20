مياه الشرب ببني سويف: توقف محطتي مياه أشمنت وبني عدى غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه تقرر وقف محطتي مياه أشمنت وبني عدي، عن العمل، بداية من الساعة 3 فجر غد الأحد، وحتى الساعة 5 مساء؛ لإجراء صيانة لخط 1200، خط طرد محطة مياه أشمنت؛ مما يترتب عليه قطع وضعف المياه عن معظم مركز ناصر، والأدوار العليا بمدينة الواسطى.

وتقدمت الشركة، في بيان، باعتذارها عن قطع الخدمة بشكل مؤقت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، لرفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ووحدات الغسيل الكلوي وكافة الجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بتدبيرها سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.