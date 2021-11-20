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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصور بن زايد والممثل الخاص لسلطان عُمان يبحثان العلاقات الأخوية

الإمارات
الإمارات

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات السبت، في المطار الأميري بدبي، أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً، لرعاية احتفالات الجناح العُماني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

ورحب منصور بن زايد بالسيد أسعد بن طارق، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت قالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إنه لحظة فخر تاريخية بتمثيل دبي لقطاع المتاحف العالمي وبصمة جديدة فارقة في تاريخ المنطقة الثقافي لتكون دبي أول مدينة عربية تستضيف مؤتمر آيكوم 2025.

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