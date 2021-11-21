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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: إدارة بايدن أدركت دور مصر القوي فى المنطقة.. والشراكة المصرية الامريكية مهمة لمستقبل الشرق الاوسط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس االنواب رسائلًا هامة للرأي العام الأمريكي، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات العربية – الأمريكية بمشاركة كبار الشخصيات والقيادات السياسية والعسكرية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. 

وقال أبو العينين إن الكثير من الأمور ليست معروفة لديكم عن مصر، وهناك من يتعمد تصدير صورة سلبية عن البلاد، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطوات كبيرة نحو التطور والنمو، وأكد أن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن أدركت دور مصر القوي فى المنطقة، والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة في الوقت الحالي، شراكة مهمة للغاية في الشرق الاوسط، على مستوى التواصل بين القائدية والجهات المعنية في البلدين.

وقال أبو العينين إن مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بغزة، وتسير في طريقها نحو التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعمل على تصحيح الأوضاع فى ليبيا والعراق. 

واكد وكيل مجلس النواب أن مصر أوقفت كارثة كانت ستحدث من تدخلات المقاتلين الأجانب وداعش فى ليبيا، قائلًا: "حذرنا من الوضع فى ليبيا والرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء للحفاظ على وحدة الشعب الليبي".

وشدد أبو العينين على أن مصر لا تتدخل فى الشأن الداخلي الليبي، وبقاء المقاتلين يشكل خطرا على المنطقة بأكملها.

 

النائب محمد أبو العينين المجلس الوطني للعلاقات العربية – الأمريكية محمد أبو العينين أبو العينين مجلس االنواب

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