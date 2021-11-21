علي جمعة: تقصير الثوب شهرة نهى عنها النبي الكريم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشكل ليس هو المدخل للعلاقة بين العبد وربه وبين العبد والناس.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي الكريم نهى عن ثوب الشهرة، وهو ثوب يتم تصنيف الإنسان من خلاله، أي يضع الآخر في خانة معينة، كأن يقصر الرجل الثياب ليقال عليه أنه سلفي فهذا ثوب شهرة.

وتابع: وذلك بالرغم من أن تقصير الثياب هو سنة عن النبي الكريم، منوها أن النبي كان يحب لبس الثياب البيض، ولو ظهر في وقتنا هذا أن فئة من الفاسدين أو الداعرين أنهم يلبسون الثياب البيض ، فوقتها يحرم لبسه على المسلمين.

وأشار إلى أن ثوب الشهرة منهي عنه، وكان ثوب الشهرة على أيام النبي، هو تطويل الثياب حتى ينزل على الأرض دلال على الغنى والعظمة والكبرياء، فلم يحب النبي ذلك، وطلب من الصحابة تقصير الثياب على أنصاف السيقان، ومن هنا حتى الآن نرى بعض الرجال يقصرون الثياب لأنصاف السيقان، فجرى خلف اللفظ وترك المعنى الذي من خلاله حث النبي على تقصير الثياب.

وتابع: سيدنا أبو بكر أتى للنبي بعد هذا الأمر، وقال للنبي أنا ثوبي طويل يا رسول الله فقال له النبي "مثلك لا يتكبر يا أبا بكر" فالعلة ليست في التطويل أو التقصير ولكن هناك معنى لابد من تطبيقه.