أنباء عن إعلان سياسي جديد في السودان..والبرهان يعيد حمدوك رئيساً للوزراء

كشفت مصادر سودانية لقناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، عن اتفاق على إعلان سياسي بين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الورزاء السابق عبد الله حمدوك.

وقالت مصادر سودانية لقناة "الشرق" إنه تم الاتفاق على إعلان سياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وأضافت المصادر أنه سيتم التوقيع على الإعلان السياسي المتفق عليه خلال الساعات المقبلة.

بينما قالت "المبادرة الوطنية الجامعة" في السودان إن الاتفاق بين المكون العسكري وحمدوك يقضي بعودة الأخير رئيساً لمجلس الوزراء. بحسب "الجزيرة".

وأضافت أن الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.