معلومات تهمك عن نظام تقسيط المشتريات لدى البنك العربي الأفريقي | خدمات

الان يمكنكم الاستمتاع بنظام التقسيط بدون فائدة على بطاقات ائتمان البنك العربي الأفريقي الدولي للمشتريات لدي أحد التجار المشاركين من خلال نقاط البيع الخاصة بشركة فورى لدى التجار او عبر الانترنت من خلال FawryPay.

يمكن تحويل قيمة المشتريات الي أقساط شهرية متساوية بدون احتساب فائدة لدي أحد التجار المُشاركين.

تُطلب الخدمة من التاجر مباشرة قبل تنفيذ عملية الشراء مع اختيار مدة التقسيط المطلوبة من المدد المتاحة.

نظام التقسيط بدون فائدة متاح على جميع البطاقات الائتمانية المُقدمة من البنك العربي الأفريقي الدولي ما عدا البطاقات المُصدرة بالدولار الامريكي.

قم بتفقد قائمة التجار المشتركين ومدد التقسيط المتاحة لدى كل تاجر وصلاحية العرض.

لا يوجد حد أدنى لطلب التقسيط والحد الأقصى هو 100% من اجمالي الرصيد المتاح للبطاقة.

لا توجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط بدون فوائد.

متاح للعميل طلب السداد المبكر للمبلغ المتبقي في أي وقت خلال فترة التقسيط بدون مصاريف.

يمكن للعميل طلب التسوية المبكر عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي .

يجب أن يكون حامل البطاقة منتظماً في السداد ولا توجد عليه أي متأخرات ولا يكون متجاوزاً للحد الائتماني المسموح وقت طلب هذه الخدمة.

في حالة ان العملية المنفذة والمطلوب تقسيطها لا تتطابق مع الشروط والاحكام الخاصة بالخدمة، يحق للبنك رفض طلب التقسيط وتتم معاملة العملية المنفذة كعملية شراء طبيعية.

على ان يتلقى العميل مكالمة من مركز خدمة العملاء لإبلاغه بسبب الرفض.

للعميل الحق في تصحيح الوضع الخاص بسبب الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ المكالمة إن أمكن وإعادة الاتصال بمركز خدمة العملاء لإفادتهم بتصحيح الوضع.

كذلك يمكنكم الاستمتاع بنظام التقسيط من البنك العربى الأفريقى الدولى على المشتريات والمبالغ المسحوبة نقدياً بفائدة منخفضة.

نظام التقسيط على المشتريات والمبالغ المسحوبة نقدياً يوفر الكثير من المزايا لحامليها، حيث تتيح إمكانية تقسيط المشتروات بحد ادنى من 1000 جم بأقل فائدة شهرية على فترة من 6 إلى 60 شهرا.

نظام التقسيط على المشتريات:

يمكن تحويل قيمة المشتريات النقدية الي أقساط شهرية متساوية

الحد الأدنى لطلب التقسيط 1,000 جنيه مصري والحد الأقصى هو 80% من اجمالي الحد الائتماني للبطاقة

يتم تحديد مدة السداد علي حسب رغبة حامل البطاقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبحد أقصي 60 شهراً

لا توجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط

نظام التقسيط متاح على أي عملية شراء من أي تاجر داخل وخارج مصر

يتم احتساب عمولة سداد مبكر بواقع 4% على المبلغ المتبقي

يمكن للعميل طلب التقسيط في خلال شهر من عملية الشراء وطلب التسوية المبكر عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي على 19555 او على +20 226733107 من خارج مصر.

تطبق الشروط والأحكام

نظام التقسيط على السحب النقدي:

يمكن تحويل المبالغ المسحوبة نقدياً الي أقساط شهرية متساوية

الحد الأدنى لطلب التقسيط 1,000 جنيه مصري والحد الأقصى هو 90% من اجمالي الحد الائتماني للبطاقة

يتم تحديد مدة السداد علي حسب رغبة حامل البطاقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبحد أقصي 60 شهراً

لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط

لا يتم احتساب الفائدة اليومية على السحب النقدي

يتم احتساب فائدة نظام التقسيط على المبالغ المسحوبة نقدياً بالإضافة الى مصاريف السحب النقدى

يتم احتساب عمولة سداد مبكر بواقع 4% على المبلغ المتبقي في حالة طلب التسوية المبكر

يمكن للعميل طلب تقسيط عملية سحب نقدي – في خلال 10 أيام عمل من عملية السحب – وطلب التسوية المبكر

عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي

شروط عامة:

نظام التقسيط متاح على جميع البطاقات الائتمانية المقدمة من البنك العربي الأفريقي الدولي

حتى يمكنكم استخدام هذه الخدمة يجب الا يكون هناك أي متأخرات على البطاقة الائتمانية الخاصه بكم في وقت تقديم الطلب

نظام التقسيط متوفر للمشتريات والسحب النقدي