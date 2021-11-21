البترول: تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للعلمين الجديدة والساحل الشمالي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، تنفذ عددا من المشروعات، للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعي للمدن عبر خطوط الأنابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة، منها مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور في إطار زيادة كميات الغاز المتدفقة إلى مناطق الصعيد.



جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول والثروة المعدنية، للمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بالقاهرة الجديدة، والذي تقوم بتشغيله شركة "جاسكو" وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تقوم بإمداد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.



وأوضح الملا - في تصريح اليوم الأحد - أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم، الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.



وأكد أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وحرص الوزير على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل بالمركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للشبكة.



كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومشتقاته، بما يلبي احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعي (سيدبك وإيثيكو) بالإسكندرية من خليط الإيثان / بروبان وزيادة إنتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية .