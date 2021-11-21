عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للعلمين الجديدة والساحل الشمالي

وزير البترول
وزير البترول

 قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، تنفذ عددا من المشروعات، للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعي للمدن عبر خطوط الأنابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة، منها مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور في إطار زيادة كميات الغاز المتدفقة إلى مناطق الصعيد.


جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول والثروة المعدنية، للمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بالقاهرة الجديدة، والذي تقوم بتشغيله شركة "جاسكو" وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تقوم بإمداد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.


وأوضح الملا - في تصريح اليوم الأحد - أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم، الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.


وأكد أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وحرص الوزير على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل بالمركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلي للشبكة.


كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومشتقاته، بما يلبي احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعي (سيدبك وإيثيكو) بالإسكندرية من خليط الإيثان / بروبان وزيادة إنتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية .

وزير البترول البترول الغاز الطبيعى وزير البترول والثروة المعدنية الشبكة القومية للغازات الطبيعية

ترشيحاتنا

أزمة هانى شاكر ومطربي المهرجانات |من أين جاء المهرجان وسر انتشاره السريع؟

قرار صعب بعد أسابيع مخيبة للآمال.. ننشر بيان إقالة "سولشاير" من تدريب مانشستر يونايتد

هالة السعيد:مشروع قانون التخطيط العام يتيح للمحافظات تطبيق اللامركزية

السجن 7 سنوات عقوبة تشكيل عصابي متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كادت السيارة تنفجر.. نجاة الإعلامي جمال الشاعر من الموت بإعجوبة

سعر و مواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة .. متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار اليوم.. شاهد

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكتاتورية كورونا وإهانة الملايين .. عنف يكتسح أوروبا بسبب رفض خطط الحكومات لوقف تفشي الوباء

بطريقة غير متوقعة.. رجل ينقذ صبيا من الاختناق بساندويتش.. فيديو

علاج كورونا والسرطان.. طبيب هندوسي يأكل روث البقر في مقطع فيديو صادم|شاهد

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

فيديو

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ