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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير 24 محضر إشغال وتعد على الطريق في حملة ببرج العرب الجديدة

صدى البلد

صرح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية  مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم شن حملة جديدة بالاشتراك مع شرطة التعمير للمرور على أحياء المدينة ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، ورفع أي تعديات على الطرق والأرصفة أو إشغالات تعوق السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على المخالفات والإشغالات الواقعة بالطرق والمناطق الخضراء والأرصفة بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة إشغال وتعد على الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات اليومية للقضاء على كافة السلبيات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

كما طالب رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أصحاب المحال والمولات التجارية بالمدينة بالالتزام بالتعليمات التي تضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة برج العرب الجديدة الأسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة

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