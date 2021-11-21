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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس في الصيف.. أعرف أعراض الطفح الجلدي الشتوي

الطفح الجلدي الشتوي
الطفح الجلدي الشتوي

يمكن أن يكون الشتاء قاسياً على الجلد من نواحٍ عديدة، ويمكن أن تقلل درجة الحرارة والهواء البارد خلال الموسم من رطوبة الجلد وتجعله جافًا. 

 

والطفح الجلدي الشتوي هو حالة جلدية تحدث بشكل رئيسي خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي تنخفض فيه درجة الحرارة، مما يتسبب في جفاف الجلد وتهيجه ويؤدي إلى الكثير من المضاعفات، بغض النظر عن مدى جودة بشرتك لبقية العام، ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي الشتوي على أي نوع من أنواع البشرة.

 

ويعتمد جفاف الجلد على العديد من العوامل ودرجة الحرارة الباردة هي أحدها، حيث تحتوي بشرتنا بشكل طبيعي على زيت يساعد على ترطيبها. 

 

ولكن خلال فصل الشتاء، تتسبب درجة الحرارة الباردة في تبخر رطوبة الجلد، مما يترك خلايا الجلد جافة ويسبب الطفح الجلدي بسبب الحكة. 

 

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وتشمل بعض الأسباب الأخرى لـ الطفح الجلدي الشتوي ما يلي: 

 

الإفراط في استخدام الصابون القاسي. 

ضغط عصبي. 

الالتهابات. 

رد فعل بسبب الأدوية. 

حروق الشمس 

كثرة الاستحمام بالماء الساخن. 

الاستخدام المفرط لسخانات الغرفة. 

حساسية اللاتكس

 

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