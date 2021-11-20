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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الضغط العصبي أبرزها.. تعرف على أسباب و أعراض الطفح الجلدي الشتوي

الطفح الجلدي الشتوي
الطفح الجلدي الشتوي

الطفح الجلدي الشتوي هو حالة جلدية تحدث بشكل رئيسي خلال فصل الشتاء ، وهو الوقت الذي تنخفض فيه درجة الحرارة ، مما يتسبب في جفاف الجلد وتهيجه ويؤدي إلى الكثير من المضاعفات، بغض النظر عن مدى جودة بشرتك لبقية العام ، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي الشتوي على أي نوع من أنواع البشرة.

 

أسباب الطفح الجلدي الشتوي

لبشرتنا وظائف عديدة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم ، والحماية من مسببات الأمراض ، والحفاظ على ترطيب البشرة، عندما يجف الجلد لفترة طويلة ، يضعف تنفيذ هذه المهام.

يعتمد جفاف الجلد على العديد من العوامل ودرجة الحرارة الباردة هي أحدها تحتوي بشرتنا بشكل طبيعي على زيت يساعد على ترطيبها، ولكن خلال فصل الشتاء تتسبب درجة الحرارة الباردة في تبخر رطوبة الجلد ، مما يترك خلايا الجلد جافة ويسبب طفحًا جلديًا بسبب الحكة.

تشمل بعض الأسباب الأخرى للطفح الجلدي الشتوي ما يلي:

-الإفراط في استخدام الصابون القاسي

- ضغط عصبي

-الالتهابات

-رد فعل بسبب الأدوية

-حروق الشمس

- الاستحمام المفرط بالماء الساخن

-الاستخدام المفرط لسخانات الغرفة

- حساسية اللاتكس

 

أعراض الطفح الجلدي الشتوي 

بصرف النظر عن جفاف الجلد ، تشمل الأعراض الأخرى للطفح الجلدي الشتوي ما يلي:

- بقع خشنة على الجلد متقشرة

- حكة في الجلد انزعاج عام لاذع في الجلد.

-تشقق الجلد السطحي.

-زيادة حساسية الجلد المسن.

 

عوامل خطر الإصابة بالطفح الجلدي الشتوي

 على الرغم من أن الطفح الجلدي الشتوي يمكن أن يحدث لأي شخص ، إلا أن بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من مخاطره هي:

- الأمراض الجلدية الموجودة مسبقًا مثل التهاب الجلد

-الإصابة بأمراض نقص المناعة

-تجفيف

- الحصول على وظيفة تنطوي على أنشطة خارجية شديدة

- بشرة حساسة للغاية

-وجود مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو

-الأقمشة الخشنة مثل الصوف

- يعد استخدام السخانات

-منتجات تجميل معينة.

 

مضاعفات الطفح الجلدي الشتوي

 يمكن أن يتسبب الطفح الجلدي الشتوي المطول في حدوث مضاعفات مثل:

- الصدفية 

-الأكزيما الوردية

- التهاب الجلد والأرتكاريا الباردة

- التهابات الجلد الأخرى

 

تشخيص الطفح الجلدي الشتوي 

يتم تشخيص الطفح الجلدي الشتوي بشكل أساسي من خلال الفحص البدني للأعراض بواسطة خبير طبي، قد يسألون عن التاريخ الطبي للمرضى لتحديد المرض الأساسي (إن وجد) الذي يسبب الطفح الجلدي. 

قد يقترح الأطباء إجراء اختبار رقعة الجلد أو خزعة الجلد أو الاختبار الجيني لاستبعاد حالات الجلد المحتملة الأخرى.

 

علاج الطفح الجلدي الشتوي

 أفضل طريقة لعلاج الطفح الجلدي الشتوي هي الحفاظ على ترطيب الجلد وتهدئة الالتهاب، يمكن أن تكون بعض الكريمات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على حمض اللاكتيك فعالة في علاج هذه الحالة الجلدية.

إذا كان الجلد متشققًا للغاية فقد يقترح الطبيب ارتداء الملابس لمنع الإصابة بالجلد.

 تشمل الطرق الأخرى للتعامل مع الطفح الجلدي الشتوي ما يلي:

-ضع المرطب على الفور بعد الاستحمام ، بما في ذلك دهنه عدة مرات في اليوم. 

- يعتبر زيت الجسم أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند هو الخيار الأفضل أيضًا.

- تجنب استخدام الصابون القاسي أثناء الشتاء. 

-اختر المنتجات غير الكيميائية أو غير الرغوية.

- على الرغم من البرودة ، تجنب استخدام السخانات لساعات طويلة.

- استخدم المرطب للحفاظ على رطوبة المنزل.

- تجنب الاستحمام بمياه شديدة السخونة. 

-حافظ على رطوبة الجسم بشرب كمية كافية من الماء. 

-ارتدِ قفازات أو ملابس لمنع الجلد من الطقس شديد البرودة.

-تجنب البقاء في الشمس لساعات طويلة.

 

المصدر:boldsky.

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