كل ما لا تعرفه عن عملية نحت الجسم.. نتائجها مشرفة وتنحت العضلات

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، تساعد عملية نحت الجسم على التخلص بشكل دائم من علامات تمدد الجلد التي تكون بعد الحمل، وتساعد في الحصول على مظهر غاية في الصحة والرشاقة، وهناك العديد من المناطق التي يمكن للعملية أن تخلصك من الدهون التي توجد بها، خاصة منطقة الخصر التي ترغب جميع السيدات في أن تكون أنحف وتشبه عارضات الأزياء.



وقال الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة وتنسيق وشفط الدهون، أن عملية نحت القوام وشفط الدهون قادرة على أن تمنح الشخص معدة ذات عضلات مذهلة وبدون أي تعب أو مجهود، فنحت الجسم يعد من العمليات الأمنه لدرجة كبيرة، كما أنها أصبحت تجرى في العديد من الدول، ولكن تختلف جودتها من بلد لأخر.



وتابع الدكتور محمد الفولى أن الجسم يحصل على استفادة كبيرة من عملية نحت الجسم في حال كان يعاني من السمنة، ولكن بدرجة بسيطة، فعملية نحت الجسم لا تزيل الدهون بشكل ملحوظ، فبعد القيام بالعملية لن تلاحظ الفرق في نفس الوقت، وقد تأخذ من الوقت حتى تظهر نتائج هذه العملية، والعملية تكون في غاية الأهمية في حالة كنت تعاني من وجود كمية كبيرة من السيليوليت في جسمك، والذي قد تؤدي إلى ظهور مشاكل في الجسم مستقبلا إذا لم يتم علاجه في أسرع وقت.



وأضاف الدكتور محمد الفولى، أن عملية نحت الجسم تساعد على منح الشخص مظهر مقبول وغاية في الجمال والرشاقة، والذي يعمل على زيادة الثقة في النفس، وهناك العديد من الأنواع لهذه العملية، حيث يتم استخدام كل تقنية لعلاج جزء معين من الجسم.

وأوضح الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة وشفط الدهون، انه لا يوجد مخاطر تذكر في عملية نحت الجسم، ولا داعي أن تقلق أو تشك لحظة في كفاءة عملية نحت الجسم، فهذه العملية تعد من أكثر عمليات التجميل المرجح والتي ينصح القيام بها حول العالم، ويقوم الطبيب الجراح باستعمال أشعة الفيزر الغاية في الدقة لإذابة كافة الدهون التي توجد في جسمكِ بحيث تتخلص من كافة الدهون.

وأشار الدكتور محمد الفولى أن عملية نحت الجسم وشفط الدهون لن تخلصك فقط من الدهون، ولكنها سوف تعطى مظهر جميل جدا لعضلات الجسم وتجعلها غاية في التناسق، بالإضافة إلى منح مظهر جمالي ورشيق، وتعد عملية نحت الدهون واحدة من أكثر العمليات ذات الجودة العالية، ونسبة نجاحها مشرفة جدا وتجعل المريض يثق فيها بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنها لا تستغرق الكثير من الوقت، ويختلف الوقت حسب الجزء الذي سوف تقوم بنحته، فتتراوح المدة من ساعة إلى خمس ساعات.