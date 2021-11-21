بعد تفعيل الضمان الاجتماعي المطور.. طريقة احتساب المعاش في السعودية

مع بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنفوجرافًا يوضح آلية احتساب المعاش في النظام الجديد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

قالت الوزارة السعودية، عبر حسابها على تويتر، المقصود بالمعاش، فهو المبلغ الشهري الذي يتم صرفه من الضمان للفرد أو الأسرة، مضيفة أن "آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب لك".

وأوضحت الوزارة الآتي:

- يحدد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري)

- ومن ثم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة)

- وبعد ذلك يقارن المجموع (الدخل المحتسب) بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقًا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة (وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة).



نظام ضمان اجتماعي معدل

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.



وتم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

ووفقًا للوزارة، فإن النظام المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

ودعت الوزارة، المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من السبت 20 نوفمبر 2021، إذ أن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022 وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأضافت الوزارة أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير 2022، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.