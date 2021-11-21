أجهزة المدن الجديدة : استمرار جهود التعامل مع سقوط الأمطار وموجة الطقس السييء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة أجهزة المدن الجديدة جهودها لليوم الثاني على التوالي في التعامل مع تداعيات الطقس السييء والأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من المدن الجديدة بدءاً من أمس.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدني، بجانب الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، بجانب نشر التحذيرات على الصفحات الرسمية لأجهزة المدن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وأكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم رفع حالة الاستعداد بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تحسباً لأي فترات سقوط أمطار أخرى على مستوى المدينة، مشيرا إلى استمرار عمل فريق لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز والمعدات التابعة لها وانتظام عمل فريق الشكاوى بالخط الساخن " ١٥١٠٠" لاستقبال أي شكاوى خاصة بالمرافق ( مياه - صرف - كهرباء) بالمدن الجديدة على مدار ٢٤ ساعة.

كما وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات على مدار 24 ساعة وذلك للتعامل مع الموجة الحالية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافات متفاوتة على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية.

وناشد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بأهمية توخِّى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وكلف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات وأكثر من 80 موظفا وعاملا من إدارات الجهاز المعنية بالتعامل الفورى مع التقلبات الجوية، واستخدام المعدات والروافع وسيارات شفط المياه للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الأمطار لحين الانتهاء من النوّة الحالية، مؤكداً استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية والأمطار الشديدة على مدينة السادات.

وقد أسفرت تلك الجهود عن رفع كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع بالمواقع المختلفة بالمدينة وتيسير حركة المرور .

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سقوط الأمطار، وتلقى أى شكاوى من المواطنين والتعامل معها فوراً، موجهاً إدارة الأمن بالمرور على مختلف مناطق المدينة للكشف عن مواقع تجمع المياه ومتابعة الميادين الرئيسية وتيسير حركة المرور أمام الجامعات ومناطق التجمعات.

و تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، جهود فريق لجنه الأزمات والكوارث بالجهاز والمعدات التابعة لها في التعامل مع سقوط الأمطار، مشيراً إلى أن المدينة تعرضت أمس لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتوقفت الأمطار حالياً.

وحذر رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، سكان المدينة من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات وأكشاك الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار وأنه في حالة وجود أي بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية وتجمعات المياه يتم التواصل مع رقم الهاتف 0553201827 لتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.

و تابع مسئولو أجهزة مدن القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة و15 مايو وعدد من أجهزة المدن الأخرى، سير العمل بمواقع تجمعات الأمطار وشفط المياه ومتابعة العاملين وتوفير خدمات الإعاشة اللازمة لهم لحين الانتهاء من نوَّة الأمطار الحالية.

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