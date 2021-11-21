جامعة حلوان تنظم سباق الدراجات

نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان سباق الدراجات لطلاب الجامعة ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذة أماني الفيشاوي رئيس قسم الألعاب الفردية، ويتم من خلال هذه البطولة اختيار المنتخب الذي سوف يمثل جامعة حلوان في بطولة الجامعات المصرية.

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي بهذه النوعية من الأنشطة التي تساهم في بناء جسد سليم معافى وتعزيز ثقة الشباب في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم وحثهم على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى يخدمهم ويخدم مجتمعهم، وصقل قدراتهم القيادية والسلوكية ورفع روح التنافسية الشريفة.



وقد أبدى الطلاب سعادتهم بعودة الأنشطة الطلابية وتدعيم الجامعة لها، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب لجامعتهم.

وجاءت نتائج السباق كالآتي: الطالبات فاز بالمركز الأول الطالبة ريم حسن رأفت بكلية الخدمة الإجتماعية ، المركز الثاني منال ذكي توفيق كلية التربية الرياضية بنات ، المركز الثالث جيلان أحمد إبراهيم كلية الآداب.

ونتائج الطلبة road المركز الأول محمد جمال علي كلية التجارة ، المركز الثاني أحمد علي أحمد كلية الحقوق ، المركز الثالث عبد الرحمن سيد فيصل كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ونتائج الطلبة مونتن المركز الأول المعتصم بالله عماد سيد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم ، المركز الثاني أحمد محمد فتحي كلية التجارة وإدارة الأعمال E ، المركز الثالث محمد أحمد عاشور كلية الخدمة الإجتماعية.