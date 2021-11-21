محافظ الشرقية: لم نتلقى أي إشارة بقطع طرق أو تراكمات للمياه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأحوال الجوية مستقرة داخل المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت أمس تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ولم تؤثر على الحركة أو الدراسة أو أي طرق، وكان هناك بعض تجمعات لمياه الأمطار تم رفعها.

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض المشكلات حدثت في الكهرباء، وبعض فوانيس أعمدة الإنارة احترقت وتم تغييرها، والأمور تسير بشكل جيد، ولم يتم اتخاذ أي اجراء استثنائي، مشددًا على أن جميع مجموعات العمل موجودة حاليًا في الشوارع والجميع في حالة استعداد قصوى لأي طارئ.

وتابع محافظ الشرقية، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع بجميع المراكز، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تتلقى أي إشارة بقطع طرق أو تراكمات للمياه تؤثر على حركة المرور؛ ولذا لم يتم تعليق الدراسة أو العمل داخل المحافظة.