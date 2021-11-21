العثور على زيت طعام مغشوش داخل مخزن غير مرخص بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج – ومقيم بذات الدائرة لإدارته مخزن مواد غذائية بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من زيت الطعام.

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص , وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.