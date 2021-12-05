28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

انتخبت مدينة هامترامك الأمريكية في ولاية ميشيجان مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين فضلا عن انتخاب عمدة مسلم لتصبح بذلك أول مدينة في الولايات المتحدة تديرها إدارة مسلمة.

أمير غالب

و أعلن المرشح أمير غالب فوزه بمنصب رئيس بلدية مدينة هامترامك، وقال غالب، 42 سنة" "أشعر بالفخر والفخر، لكنني أعلم أنها مسؤولية كبيرة".

وولد غالب في قرية في اليمن وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في السابعة عشرة من عمره ، حيث عمل أولاً في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات البلاستيكية بالقرب من هامترامك. تعلم لاحقًا اللغة الإنجليزية وتلقى تدريبًا طبيًا ، ويعمل الآن كمتخصص في الرعاية الصحية.

تاريخ المدينة

وتشير "بي بي سي"، إلى أن تاريخ هامترامك يتجسد من بداياتها كبلدة سكنها مستوطنون ألمان إلى أن أصبحت اليوم أول مدينة ذات غالبية مسلمة في الولايات المتحدة كما يظهر ذلك في شوارعها.

وتحمل واجهات المحلات لافتات باللغتين العربية والبنغالية، كما تعرض المخازن الملابس البنجلاديشية المطرزة، والجنبيات اليمنية، وهي خناجر يمنية تقليدية تتدلى من حزام حول الخصر. وخارج المخابز البولندية يصطف السكان المسلمون لشراء الباكزكي، وهو نوع من الكعك البولندي المحشو بالكاسترد.