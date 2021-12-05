عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

صدى البلد

انتخبت مدينة هامترامك الأمريكية في ولاية ميشيجان مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين فضلا عن انتخاب عمدة مسلم لتصبح بذلك أول مدينة في الولايات المتحدة تديرها إدارة مسلمة.

أمير غالب

و أعلن المرشح أمير غالب فوزه بمنصب رئيس بلدية مدينة هامترامك، وقال غالب، 42 سنة" "أشعر بالفخر والفخر، لكنني أعلم أنها مسؤولية كبيرة".

 

وولد غالب في قرية في اليمن وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في السابعة عشرة من عمره ، حيث عمل أولاً في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات البلاستيكية بالقرب من هامترامك. تعلم لاحقًا اللغة الإنجليزية وتلقى تدريبًا طبيًا ، ويعمل الآن كمتخصص في الرعاية الصحية.

بعد زواجه الثاني.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون بيج رامي: "خايف من مراته"

تاريخ المدينة

وتشير "بي بي سي"، إلى أن تاريخ هامترامك يتجسد من بداياتها كبلدة سكنها مستوطنون ألمان إلى أن أصبحت اليوم أول مدينة ذات غالبية مسلمة في الولايات المتحدة كما يظهر ذلك في شوارعها.

 

وتحمل واجهات المحلات لافتات باللغتين العربية والبنغالية، كما تعرض المخازن الملابس البنجلاديشية المطرزة، والجنبيات اليمنية، وهي خناجر يمنية تقليدية تتدلى من حزام حول الخصر. وخارج المخابز البولندية يصطف السكان المسلمون لشراء الباكزكي، وهو نوع من الكعك البولندي المحشو بالكاسترد.

مدينة هامترامك الأمريكية هامترامك الأمريكية ولاية ميشيجان الولايات المتحدة أمير غالب رئيس بلدية مدينة هامترامك

موضوعات متعلقة

سعر و مواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر | صور

ترشيحاتنا

القصاص العادل.. عقوبات رادعة للمعتدين على طبيب مستشفى سوهاج الجامعي

خبراء الكرة عن الجولة الثانية بكأس العرب: أهداف ومفاجآت قوية وعرب أفريقيا يتصدرون

انتهاء أزمة تمور وحليب.. نقابة الموسيقيين تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال

السيسي بـ قادرون باختلاف ..بكى متأثرا بدعوة له |الرسول مثله الأعلى والكاراتيه صنعا منه شخصية ذات خلق رفيع

قرارات عاجلة.. السيسي: برامج شبابية وأعمال درامية وتدريب وفرص عمل لذوي الهمم| فيديو

بعد 5 ساعات من الحب المتبادل.. قادرون باختلاف تختتم فعالياتها بالسلام الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقصاء العامري فاروق من منصب نائب رئيس الأهلي

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

28 ألف نسمة.. مدينة أمريكية يحكمها المسلمون

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. والمحافظ يعلق الدراسة

مصطفى فهمي أمام النيابة.. طليقته تتهمه بالبلطجة والاحتجاز و"المحامية" تفجر مفاجأة| فيديو

في دقائق.. مصري يحقق رقما قياسيا في السير على النيل بالموتوسيكل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ