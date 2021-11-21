النيابة العامة بسوهاج تُقرر حبس المتهم بواقعة «الطابق السادس» 4 أيام للتحقيقات

أمرت النيابة العامة دائرة قسم ثانٍ سوهاج، بحبس المتهم في واقعة سقوط ربة منزل من الطابق السادس بمسكن زوجيتها بشارع الصفاء بمنطقة الزهراء دائرة القسم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة وما إذا كان بها شبهة جنائية أم لا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشارع الصفاء بمنطقة الزهراء مفاده سقوط ربة منزل عشرينية من الطابق السادس.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع غادة محمد رفعت، ٢٦ سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، إثر سقوطها من الطابق السادس بمسكن زوجيتها، وبسؤال زوجها “محمود. ش”، ٣٠ سنة، صاحب ورشة قطع غيار سيارات، قرر أنه كان نائمًا ولا يعلم شيئًا عن موتها إلا عقب إبلاغ الجيران له بعدما أيقظوه بطرق باب الشقة كثيرًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على زوجها حتى صدور تقرير الطب الشرعي وسماع شهود العيان، وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.