افتتاح معرض جامعة المنصورة العاشر للكتاب

افتتح الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم الأحد "معرض جامعة المنصورة العاشر للكتاب" الذى تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال الفترة من ٢١ نوفمبر إلى ١ ديسمبر ٢٠٢١م.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عبد الله رزق مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائهم، عدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة ، العاملين بالمكتبة المركزية بالجامعة ، ممثلى دور النشر المشاركة فى المعرض.

تفقد الدكتور أشرف حافظ دور النشر المشاركة فى المعرض وأثنى على جهد المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض.

وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمى الذى يساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة ، وأن المعرض يدعم تنمية المجتمع من خلال تعاون جامعة المنصورة مع بعض المدارس بمحافظة الدقهلية وتشجيع طلابها على الابتكار.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله إلى مشاركة ٥٤ دار نشر فى هذا المعرض وتقديمها تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين ٢٠٪ و٢٥٪ ، وإلى مشاركة بعض هذه الدور مثل موسوعة book للكتب العلمية والصقر للنشر والتوزيع لأول مرة فى هذا المعرض.

وأضاف أن الجديد فى معرض هذا العام يتمثل فى متابعة شراء كليات جامعة المنصورة للكتب المعروضة بالمعرض وإصدار فواتير الشراء لها إلكترونيا ، تقنين عمليات اختيار الكتب ومراجعتها بطريقة إلكترونية ، إتاحة بعض دور النشر مثل المجموعة العربية و المكتبة الأكاديمية ودار المعرفة اللامحدودة إمكانية شراء الكتب إلكترونيا.

ونوه بإقامة معرض علمى لأعمال ٣٠ طالب فى مجالات الطب والهندسة والعلوم البيئية والعلوم الزراعية والعلوم والتكنولوچيا بالإضافة إلى معرض فنى لأعمال ٤٠ طالب فى مجالات الرسم والخطط العربى والمجسمات .

وذكر أن المعرضين العلمى والفنى يشارك فيها طلاب من المرحلة الإعدادية والثانوية بمدارس المنصورة وطلاب جامعات المنصورة والسلاب والنيل والدلتا فى مرحلتى الليسانس أو البكالوريوس والدراسات العليا ، وانه سيتم منح جوائز للمراكز الثلاثة الأولى بكل من المعرض الفنى والمعرض العلمى.

وصرح بأنه سيتم تخصيص أحد أيام المعرض للتعريف بالثقافة اليابانية وبإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة على عقد دورات تدريبية فى الرسم المتحرر والخزف طوال أيام المعرض.

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