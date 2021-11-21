القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

قررت محكمة القضاء الاداري، رفض الدعوي المقامة من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 ابريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق والمتضمن إعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

وكان أقام دعوى التفسير مرتضي منصور، وتسائل عن مدي تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوي سالفة البيان: هل هي لائحة النادي المعدلة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية والغير عادية والتي قامت اللجنة الأوليمبية بمراجعتها وتم نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ بالعدد ١٢٦؟، أم أنه سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/۱۰/۲۸؟.



واختصمت الدعوي التي حملت رقم 11752 لسنة 76 ق، وزير الشباب والرياضية ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وآخرين.