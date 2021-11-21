تأجيل دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة ٢٨ نوفمبر للاطلاع.

وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس النادى خلال مقطعى فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلى ومجلس إدارته.