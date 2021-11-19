حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

هل يعود مرتضى منصور إلى الزمالك في الانتخابات المقبلة، أم ستسمر اللجنة المؤقتة بقيادة حسين لبيب في القلعة البيضاء حتى موعد الانتخابات؟ ومتى ستعلن وزارة الشباب والرياضة رسميا موعد انتخابات الزمالك، أسئلة حائرة تتردد بقوة في أروقة نادي الزمالك دون إجابة حتى الآن.

مرتضى منصور وانتخابات الزمالك

في الساعات الماضية بدأت الحرب الباردة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ووزارة الشباب والرياضة، لعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالحه من القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بتجميد مجلس منصور في نوفمبر 2021 والتذرع بأن الشئون القانونية مازالت تدرس حيثيات الحكم.

وما زاد من غضب مرتضى منصور تأكيد بعض المقربين له أن الوزارة تسير فى طريق عدم تنفيذ الحكم والمماطلة لحين انتهاء مدة مجلسه فى 23 نوفمبر الجارى حتى لا يكون التنفيذ واجبا قانونيا وبالتالى تصحيح المواقف القانونية نتيجة تجميد المجلس وعدم ظهور نتائج تحقيقات النيابة فى المخالفات التى إدعت الوزارة ارتكاب المجلس المنتخب لها .

مرتضى منصور يعلن عودته

من جانبه أعلن مرتضى منصور عودته للزمالك لتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر له عن طريق الوزارة طالبا تسلمه النادى عن طريق لجنة من مسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.

ويسير سيناريو الوزارة للوصول ليوم 23 نوفمبر الجارى دون عودة مجلس مرتضى منصور ثم اتخاذ قرارا بإنهاء تكليف اللجنة المؤقتة برئاسة الكابتن حسين لبيب وربما تعين لجنة جديدة أو اسناد المهمة للمدير التنفيذى للنادى الحالى الدكتور حسين السمرى للدعوة لفتح باب الترشح للإنتخابات المقبلة .

وعلى ضوء هذا الأمر يكون باب الترشيح مفتوحا أمام الجميع بما فيهم مجلس مرتضى منصور الذى لا يوجد مانع قانونى حتى الآن يحول دون ترشحه وفقا لتصريحات الوزير نفسه.

وسيظهر في الصورة الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي حال عدم ترشح مرتضى منصور بناء على رغبة عائلته، ويحظى مشعل بدعم مرتضى منصور ليكون رئيسا للقلعة البيضاء ومعه قائمة قوية لم تتحدد معالمها حتى الآن .

وللمزيد حول أزمة انتخابات الزمالك وموقف وزارة الشباب والرياضة من الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك بسبب القضايا المرفوعة ضده من لاعبين ومدربين سابقين شاهد الفيديوجراف التالي: