محافظ البحيرة: استئناف الدراسة في المدارس اعتباراً من صباح غد الإثنين

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن استئناف الدراسة في مدارس البحيرة ابتداءً من صباح غداً الإثنين، بعد تعطيلها على مدار يومي السبت والأحد، نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة من صباح أمس حتى مساء اليوم.

سقوط أمطار في البحيرة

وأكد محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار المتوسطة إلى خفيفة على مناطق من المحافظة وذلك حتى فترة الظهيرة ثم تخف شدة الأمطار تدريجيا وحتى نهاية اليوم.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، والتي تعمل منذ أكثر من ٣٦ ساعة حتى الآن دون أي توقف لرفع التراكمات أولا بأول و الاستجابة لشكاوى المواطنين والتدخل لحل أي أزمة طارئة وتوجيه فرق الطوارئ لحلها على الفور والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً.

كما أشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم من خلال الاطقم والقيادات التى تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيراً إلي أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها متواجدة بصفة مستمرة بالشوارع مع استمرار أعمال مراجعة تشغيل كافة محطات الصرف بكامل كفاءتها ومتابعة مناسيب الترع والمصارف ومطابق وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة أعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء.