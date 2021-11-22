تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

يختلف فصل الشتاء في محافظة الإسكندرية عن باقي المحافظات حيث تعتبر أكثر تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط والتي تبدأ بنوة المكنسة وتنتهي بنوة العوة وتعد الأخطر قاسم.

نوات محافظة الإسكندرية الـ18

والنوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها كثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادين.

حيث تتعرض محافظة الإسكندرية إلي 18 نوة على مدار الموسم الشتوي والتي تبدأ بنوة المكنسة وتنتهي بنوة العوة .

بدء نوة المكنسة

واستعدت الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة المكنسة، التي تعتبر من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، وتستمر لمدة 4 أيام متصلة.

ونوة المكنسة هي أولى نوات الشتاء الحقيقية التي يصاحبها أمطار، وتهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة للغاية على بعض الأنحاء شرق المحافظة.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمختصين بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، والمتابعة المستمرة لجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، وكذلك التأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.



وفي هذا الصدد تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع، لمتابعة استعدادات المختصين والمعنيين لموسم الأمطار للتأكد من عدم وجود تراكمات مياه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن موعد كل نوة من نوات الإسكندرية وأسمائها من خلال الفيديوجراف التالي: