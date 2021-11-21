السجن المشدد 5 سنوات لشخصين في قضية قتل عمد بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار بمنطقة المصلية بالمرج.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين "كرم ،ح "، "محمد ،ح" بقتل المجني عليه "احمد ،ح، م " عمدا مع سبق الإصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين" وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتي قاموا بتسديد له عده طعنات بالسلاح الأبيض استقرت براسه وصدره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين واحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكاكين علي النحو المبين بالأوراق .

وأوضح الشاهد الأول "علاء، ج" مهندس ومقيم بكفر الشرفا المرج أنه حدثت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول وقام المجني عليه بالتعدي علي المتهم وعقب ذلك تنامي إلي سمعه صوت صياح وتبين ان المجني عليه مسجى أرضا غارقا في الدماء وتنامي إلي علمه بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثين اصابته التي أودت بحياته.

وأضاف الشاهد الثاني شريف كمال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم المرج ان تحرياته اسفرت انه علي اثر حدوث مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه قام فيها الجني عليه بتعدي علي المتهم عقد المتهمين العزم علي قتل المجني عليه واعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وما ان ظفروا به حتي سددا له عدة طعنات بالسلاح الأبيض أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية انه بفحص وتشريح جثة المجني عليه بانه تعزي الوفاه الي الإصابات بالراس والصدر وهي إصابات ذات طبيعة قطعية وطعنية تحدث من أجساد صلبة حادة ذات نصل أيا كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل سكاكين وما أحدثته من كسر قطعي بالصفيحة الخارجية للجدارية اليسرى ونزيف بالفص المخي الايسر واصابة بالرئة اليسرى والتامور والاذين الايسر للقلب ما أدي الي توقف المراكز الحيوية عن العمل وحدوث الوفاه والواقعة جائزة الحدوث وفقا للتصوير الواردة بمذكرة النيابة العامة ومعاصرة لتاريخ الواقعة .