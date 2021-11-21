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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مجدي قفشة يستعد لمواجهة غزل المحلة | صور

قفشة
قفشة

 

 

شارك محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر "انستجرام" صورا جديدة له من تدريبات الفريق استعدادا لخوض مباراته القادمة أمام غزل المحلة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل. 


وظهر النجم قفشة وهو يخوض تدريباته خلال تدريبات الفريق بالتتش، ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏


محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏


وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.‏
 

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق ‏العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك ‏والمقاولون العرب.‏

النادي الأهلي مجدي قفشة كرة القدم موسيمانى بطولة الدوري الممتاز الأهلي ضد غزل المحلة

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