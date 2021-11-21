ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح ينعى سهير البابلي

نعى رئيس المركز القومي للمسرح الفنان القدير ياسر صادق، الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي غيبها الموت اليوم الأحد ٢١ نوفمبر.

وجاء بيان المسرح القومي علي النحو التالي :"ينعي الفنان القدير ياسر صادق- رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، الفنانة الكبيرة سهير البابلي؛ والتي غيبها الموت اليوم الأحد ٢١ نوفمبر.

يذكر أن الفنانة سهير البابلي ابنة فارسكور بمحافظة دمياط أثرت الفن المصري بعطاء استمر أكثر من ٦٠ عاما، قدمت خلاله رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

من أهم أعمالها المسرحية: مسرحية مدرسة المشاغبين- الفرافير- ريا وسكينة- الدخول بالملابس الرسمية- العالمة باشا -ع الرصيف- عطية الإرهابية.

ومن أشهر أفلامها: يوم من عمري- جناب السفير- أميرة حبي أنا- السيد قشطة- ليلة القبض على بكيزة وزغلول- ليلة عسل.

ومن أعمالها التليفزيونية: الشاهد الوحيد- بكيزة وزغلول- قلب حبيبة- قانون سوسكا.

تغمد الله الراحلة بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

جنازة سهير البابلي:

كشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد صلاة الجنازة علي الفنانة سهير لبابلي .

وقال أشرف زكي :" صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر غدا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن".

نطقت الشهادة وكانت تستمع للقران.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي قبل وفاتها

يكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلي قبل وفاتها منذ قليل عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية إثر تعرضها لوعكة شديدة.

وكانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القران وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.

وعلي الرغم من ذلك الا انه قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذة الساعات هي الأخيرة في حياتها.

حلا شيحا تكشف تفاصيل مرضها:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي، بعدما كشفت الفنانة حلا شيحة - عبر حسابها على تطبيق انستجرام - عن تعرض «البابلي» لوعكة صحية.

ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلي لأزمة صحية، ونقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

وينشر صدى البلد في التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي منذ لحظة نقلها للمستشفى.

نقيب الممثلين يكشف حالة سهير البابلي :

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.

وقال أشرف زكي: "سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر ".

أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر ونصف بسبب انخفاض في السكر تسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسي جدا عليها وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات بصفة مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الانابيب وهي على جهاز تنفس صناعي"