أخفوا خبر وفاته عنها.. أسرار في حياة سهير البابلى وطليقها أحمد خليل

توفيت الفنانة القديرة سهير البابلى، مساء اليوم “الأحد” عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية إثر تعرضها لوعكة شديدة.

كانت الفنانة الراحلة قد تزوجت من الفنان أحمد خليل الذي رحل في 9 نوفمبر الحالي ، لتلحقه البابلي بعدها بأيام قليلة .

وأخفت أسرة الفنانة المصرية سهير البابلي خبر وفاة طليقها الفنان أحمد خليل عنها، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة.

كان رضا طعيمة، زوج ابنة سهير البابلي، قد كشف عن إخفاء أسرة الفنانة خبر وفاة أحمد خليل عنها، حفاظًا عليها ، حتى لا يؤثر ذلك على صحتها، حيث إنها كانت متزوجة من الراحل، وكان بينهما الكثير من الذكريات اللطيفة التي جمعتهما، وفي حالة معرفتها بوفاته سوف يؤثر ذلك عليها".

أحمد خليل يتحدث عن علاقته بسهير البابلي :

كان الفنان أحمد خليل تحدث عن قصة حبه بالفنانة سهير البالي، مؤكدًا أنهما عندما تزوجا كان صغيران في السن، وكانت هي نجمة كبيرة متابعًا أنه في ذلك الوقت كان في بداية طريقه الفني، وبطبيعته الريفية رفض هذا، موضحًا أنه كان دومًا يشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنه الرجل، وانتهى الحال بالطلاق.

واستضاف الاعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على شاشة "النهار"، الفنان احمد خليل منذ ثلاث سنوات وتحدث معه عن علاقته بسهير البابلي .

وقال خليل: "تزوجت سهير البابلى في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل".

أضاف أحمد خليل: "انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذه كان غلطتي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

وتابع أحمد خليل: "زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلى سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".