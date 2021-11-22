أخبار التوك شو| دواء يقضي على فيروس كورونا خلال 5 أيام.. آخر ما قالته سهير البابلي قبل الرحيل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

كشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، عن ما دار خلال الساعات الأخيرة في حياتها وآخر ما قالته قبل وفاتها، قائلاً "وهي نايمة في اللحظات الأخيرة كانت تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على وشها الرضا".

عفاف شعيب بعد رحيل سهير البابلي: رصيدها الفني والديني جميل.. فيديو

نعت الفنانة عفاف شعيب، رحيل الفنانة سهير البابلي، قائله: "ربنا يرحمها ويحسن إليها".

دواء يقضي على فيروس كورونا خلال 5 أيام.. فيديو

قال الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إنه بدأ استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا منذ فترة طويلة، وتم طرح العديد من الأنواع اللقاحات.

18 ألف استغاثة.. نيفين القباج تكشف دور فرق التدخل السريع لمساعدة المحتاجين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تلقت ١٨ ألف بلاغ استغاثة لحالات تحتاج إلى التدخل السريع، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع ملف الإغاثة بشكل عاجل.

الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة عدم استقرار الطقس.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار على العديد من مناطق بدأت منذ أمس السبت، وشهدت العديد من مدن القناة وسيناء أمطارا على مدار اليوم، وكانت الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد الأكثر تأثرًا، كما استمرت الأمطار المتقطعة أثناء فترات الليل على القاهرة.

مراسل صدى البلد من بروكسل يتهم الشرطة البلجيكية بالاعتداء عليه

اتهم مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، الشرطة البلجيكية بالاعتداء عليه لمنع تصوير الاعتداء على الصحفيين.



خالد سليمان: أعشق الخطيب كلاعب.. والإدارة أمر مختلف

قال المحامي خالد سليمان المرشح علي معقد رئاسة النادي الأهلي، إنه يدعم خالد الدرندلي للفوز بأمانة صندوق الأهلي في الانتخابات.

أشرف زكي يفجر مفاجأة عن منح تصاريح لـ مطربي المهرجانات.. فيديو

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب نقيب المهن التمثيلية، حقيقة حصول مطربي المهرجانات الـ19 الممنوعين من الغناء، على تصاريح من المهن التمثيلية.

الاتصالات: تقدما 6 مراكز في التصنيف العالمي لسرعة الانترنت.. فيديو

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تقدمت 6 مراكز في التصنيف العالمي لسرعة للإنترنت خلال العام الماضي.

وقف مطربي المهرجانات.. هاني شاكر:الغنا مش بالعافية كلوا عيش في حتة تانية

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تأييده وحبه لسماع الموسيقى في الأوبرا والأوركسترا، قائلاً: "فن راقي وشيك ويبهر الواحد من كتر المهارة والموسيقى لوحدها اللي بتبهر من غير كلمات".