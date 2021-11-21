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وقف مطربي المهرجانات.. هاني شاكر:الغنا مش بالعافية كلوا عيش في حتة تانية

هاني شاكر، نقيب المهن
هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية

أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تأييده وحبه لسماع الموسيقى في الأوبرا والأوركسترا، قائلاً: "فن راقي وشيك ويبهر الواحد من كتر المهارة والموسيقى لوحدها اللي بتبهر من غير كلمات".   


وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "بسرح بخيالي وبفتكر بعض الفيديوهات اللي بتيجي أكتر على السوشيال ميديا واللي للأسف الناس بتفتكر إن كل مازاد عدد المشاهدات يبقى كده نجاح .. لكن النجاح بيكون لصاحب العمل".
وتابع نقيب المهن الموسيقية قائلاً: "عدد المشاهدات بيكون غالباً ناتج عن وجود شيء غير مألوف في هذا المقطع، وشيء غير محترم عشان كده بتزيد عليه المشاهدات".


وواصل هاني شاكر قائلاً: "أنا حزين على اللي بيحصل ، لأن ديه مصر .. ليه مش بنهتم بالأماكن الغنائية في الأوبرا والأوركسترا ونشجع الناس على كده بدل الأغاني اللي بيسمعوها دي وبتبوظ عقولهم".


وأوضح نقيب المهن الموسيقية قائلاً: "قانوناً مينفعش ممارسة مهنة بدون ترخيص زي أي مهنة.. ما يسرى على النقابات الأُخرى يسري على نقابة المهن الموسيقية".


وعن وقف مغنيين المهرجانات قال: "الجماعة دول لم يوفقوا أوضاعهم في النقابة، والنقابة ليس لها علاقة بيهم .. لذلك كان يجب على النقابة ابلاغ دور المناسبات وغيرهم بهذا .. لأن مش من حقهم انهم يشتغلوا".
وأكمل هاني شاكر: "اللي بنقدر عليه بنعمله لكن قنواتهم على اليوتيوب يغنوا فيها ملناش سلطة عليها"، مشيراً إلى أن في حالة غناء أحد من مغنيين المهرجانات في أحد الأفراح يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى غلق المكان.


ونوه نقيب المهن الموسيقية أن سبب وقفهم عن الغناء هو عدم خضوعهم للاختبارات اللازمة من أجل مزاولة المهنة، قائلاً: "الغناء مش بالعافية .. انت ربنا مش مديك الموهبة فمش بالعافية .. ممكن تاكل عيش في حتة تانية .. أنت قبل ما تظهر عليك أعراض الغنا كنت عايش ازاي!". 

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