"كلمة شرف" تٌقرب نجم طلائع الجيش من الزمالك

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، أن مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش رفض العودة إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في اللعب للزمالك.
وتابع شبانة: يرغب مهند لاشين في الانضمام لنادي الزمالك لكن ظروف وقف القيد على النادي أدت إلى تعثر الصفقة في ميركاتو الصيف الماضي.
وأضاف: اتفق مهند لاشين مع مسئولي الزمالك على الانضمام للفريق بداية الموسم الجديد بعد انتهاء عقوبة القيد ومنحهم "كلمة شرف" في ارتداء قميص نادي الزمالك وعدم الانتقال لأي فريق آخر.