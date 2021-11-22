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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كلمة شرف" تٌقرب نجم طلائع الجيش من الزمالك

الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك وطلائع الجيش

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، أن مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش رفض العودة إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في اللعب للزمالك.

وتابع شبانة: يرغب مهند لاشين في الانضمام لنادي الزمالك لكن ظروف وقف القيد على النادي أدت إلى تعثر الصفقة في ميركاتو الصيف الماضي.

وأضاف: اتفق مهند لاشين مع مسئولي الزمالك على الانضمام للفريق بداية الموسم الجديد بعد انتهاء عقوبة القيد ومنحهم "كلمة شرف" في ارتداء قميص نادي الزمالك وعدم الانتقال لأي فريق آخر.

محمد شبانة مهند لاشين طلائع الجيش بيراميدز نادي الزمالك

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