"كلمة شرف" تٌقرب نجم طلائع الجيش من الزمالك

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، أن مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش رفض العودة إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في اللعب للزمالك.

وتابع شبانة: يرغب مهند لاشين في الانضمام لنادي الزمالك لكن ظروف وقف القيد على النادي أدت إلى تعثر الصفقة في ميركاتو الصيف الماضي.

وأضاف: اتفق مهند لاشين مع مسئولي الزمالك على الانضمام للفريق بداية الموسم الجديد بعد انتهاء عقوبة القيد ومنحهم "كلمة شرف" في ارتداء قميص نادي الزمالك وعدم الانتقال لأي فريق آخر.