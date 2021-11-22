بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. ماذا سيحدث في طقس اليوم؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء اليوم الإثنين .

وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء تكون خفيفة الى متوسطة بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش) ووسط سيناء، تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

ويسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع ان تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٢درجة والسواحل الشمالية ٢٢درجة بينما جنوب الصعيد ٢٥درجة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبوسمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19