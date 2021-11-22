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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. هاني شاكر يحذر محمد رمضان.. وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا.. حادث دهس يهز أمريكا

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

 

الصحة: تسجيل 884 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و61 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى اليوم

 

طلبت الدعاء لها قبل موتها.. وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن الشديد بعدما ذاع وانتشر منذ لحظات خبر وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا بعد معاناتها وصراعها الطويل مع المرض.

 

النائب العام: حبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي

 

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

قال الفنان هاني شاكر،نقيب المهن الموسيقية، إن قرار وقف مطربي المهرجانات لم يقتصر على مغني بعينه، موضحاً: "زي ما احنا متفهمين التطور اللي حصل للموسيقى في الفترة الأخيرة، متفهمين إن فيه شعبة لأغاني الراب .. ولازم يحصلوا على ترخيصمزاولة المهنة أيضاً".

 

بيراميدز يترقب قرار نجم الأهلي لضمه فى يناير

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، ان مسئولو بيراميدز يترقبوا مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من البقاء أو الرحيل تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.

 

أسامة نبيه يروي كواليس خلافه مع كارتيرون فى الزمالك

روى أسامة نبيه المدرب العام السابق بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كواليس خلافه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

 

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس مصر في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

 

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

بعد ساعات من الحادث الأليم على الطريق الذي خرج من بعده الاطباء يعزون أهله وأقاربه في وفاته استيقظ الرجل داخل ثلاجة حفظ الموتى بعد ساعات من بقائه فيها، وقد أثر الرجل حالة من الدهشة وسط أهله بأنه مازال على قيد الحياة.

 

البيت الأبيض يعلق على حادث دهس ولاية ويسكونسن

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على متابعته عن كثب ما يجري في مقاطعة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب حادث دهس.

 

عودة حمدوك لمنصبه.. اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في السودان.. ما أبرز بنوده؟

يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء، علامة فارقة لحلحلة الأزمة في السودان، بعد فترة من الاضطراب السياسي والاحتجاجات في البلاد.

 

الدبيبة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وصل إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

حدث ليلا الصحة كورونا محاربة السرطان سلمى الزرقا هاني شاكر محمد رمضان كأس مصر حمدوك الدبيبة

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