حدث ليلا.. هاني شاكر يحذر محمد رمضان.. وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا.. حادث دهس يهز أمريكا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 766 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291980 حتى اليوم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن الشديد بعدما ذاع وانتشر منذ لحظات خبر وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا بعد معاناتها وصراعها الطويل مع المرض.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي

قال الفنان هاني شاكر،نقيب المهن الموسيقية، إن قرار وقف مطربي المهرجانات لم يقتصر على مغني بعينه، موضحاً: "زي ما احنا متفهمين التطور اللي حصل للموسيقى في الفترة الأخيرة، متفهمين إن فيه شعبة لأغاني الراب .. ولازم يحصلوا على ترخيصمزاولة المهنة أيضاً".

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، ان مسئولو بيراميدز يترقبوا مصير محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من البقاء أو الرحيل تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.

روى أسامة نبيه المدرب العام السابق بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كواليس خلافه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس مصر في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

بعد ساعات من الحادث الأليم على الطريق الذي خرج من بعده الاطباء يعزون أهله وأقاربه في وفاته استيقظ الرجل داخل ثلاجة حفظ الموتى بعد ساعات من بقائه فيها، وقد أثر الرجل حالة من الدهشة وسط أهله بأنه مازال على قيد الحياة.

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على متابعته عن كثب ما يجري في مقاطعة واكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب حادث دهس.

يمثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لرئاسة الوزراء، علامة فارقة لحلحلة الأزمة في السودان، بعد فترة من الاضطراب السياسي والاحتجاجات في البلاد.

أفادت وسائل إعلام ليبية بان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وصل إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تمهيداً لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.