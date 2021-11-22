هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن قرار وقف مطربي المهرجانات لم يقتصر على مغني بعينه، موضحاً: "زي ما احنا متفهمين التطور اللي حصل للموسيقى في الفترة الأخيرة، متفهمين إن فيه شعبة لأغاني الراب.. ولازم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة أيضاً".



وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "قراري أقصد به إن احنا مش ضد أي حد يقدم أي فن .. وبنشترط على المطربين في النقابة انهم يمضوا على عدم تجاوز كلمات خارجة عن العادات والتقاليد، خاصة مطربي الراب".



وتابع نقيب المهن الموسيقية قائلاً: "الفن رسالة، ومش شطارة ان المطرب يخرج عن العادات والتقاليد .. ومش قصدي أبدي أغاني الراب عن أغاني المهرجانات .. ده حتى ابني ومراته حضروا الحفلة الأخيرة لـ ويجز".



ووجه هاني شاكر رسالة للمعترضين على هذا القرار قائلاً: "كلمة المنع ديه مش معناها إني بحظر على حريتهم الشخصية أو موهبتهم إذا كانت موجودة أصلاً .. ولكن أنا بنظم عمل قانوني وحقي اني أعمله .. سلطتي تمنحني إني أقنن الظهور على المسرح أو في المسلسل أو في الأفراح فقط لا غير".



وعن محمد رمضان علق نقيب المهن الموسيقية قائلاً: "محمد رمضان له وضع خاص لأنه عضو نقابة المهن التمثيلية وعضو نقابة السينمائين، وبالتالي هناك حساسية في التعامل معه بالرفض".



وواصل هاني شاكر: "خلال الفترة الماضية، كان هناك تعهد من محمد رمضان للنقابة، بالالتزام بالملابس وبالحركات وبالشو اللي بيقدمه .. والحفلة اللي بعدها لم يلتزم بهذا التعهد .. لذلك النقابة مش هتسكت على الموضوع ده، وهيكون فيه قرار بشأنه قريباً".