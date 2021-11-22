مشروع رفيق المسن| وظيفة ملائكية تتقاضى عليها أجرا.. تفاصيل

قالت سماح رفعت مدير مشروع رفيق المسن بوزارة التضامن، إن رفيق المسن تم إطلاقه فى عام 2019، وكانت البداية بشكل تجريبي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن الهدف من المشروع هو عدم شعور المسن أنه يعيش بمفرده، وأن وزارة التضامن قامت بـ تدريب الشباب على التعامل مع المسن.



ولفتت إلى أن الشباب يتدربون على طرق التعامل مع المسن، وطرق إدارة الأزمات حالة تعرض المسن لـ مشكلة، وأن الوزارة تقوم بعمل اختبارات على الشاب ، ويكون هناك كشف على حالته النفسية.



وأشارت إلى أن المشروع لا يرسل شابا أو فتاة للمسن، الا بعد الاختبارات، وأن هناك حالة من الأمان على المسن.



وكشفت أن المسن الذى يتم توفير شخص له يكون من عمر 65 عامًا، وفى بعض الحالات تكون من 55 عامًا، وأن المرافق يحصل على مبلغ مالى مقابل مرافقة الحالة، ويكون المبلغ المالى على حسب ساعات العمل و حالة المريض.



وأوضحت أن التقديم يكون من خلال موقع الوزارة أو الذهاب لـ الوزارة، وأكدت أن الفترة المقبلة سيكون هناك خط ساخن.

