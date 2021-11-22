الأهلي في مهمة ثأرية ضد غزل المحلة بـ الدوري الممتاز

يحل الأهلي ضيفا على نظيره غزل المحلة، اليوم، الإثنين، في تمام الخامسة والنصف مساءً، باستاد “غزل المحلة”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات.

في المقابل يدخل غزل المحلة المتوهج بقيادة محمد عودة، المباراة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، من 4 لقاءات ( 2 فوز - 2 تعادل).

وستكون المباراة مهمة ثأرية بالنسبة لرجال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بعد الخسارة على هذا الملعب بنتيجة 1-0، يوم 3 مايو الماضي بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي.

ويبدو أن محمد عودة قد أغلق صفحة التعادل الأخير مع الطلائع ويسعى لمفاجأة الأهلي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ورامي ربيعة وكريم فؤاد

وسط الملعب: السولية وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ووليد سليمان وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وحسين الشحات ولويس ميكيسوني

الهجوم: محمد شريف وحسام حسن.