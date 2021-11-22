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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة حلوان تنظم ورشة عمل للأطراف المجتمعية واستطلاع سوق العمل

صدى البلد

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل للأطراف المجتمعية ولاستطلاع سوق العمل، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة كل من الاستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية والأستاذ الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إن هذه اللقاءات بين الأطراف المجتمعية والمجتمع الأكاديمي ضرورة لا غني عنها من أجل رفع أداء الكليات الأكاديمية والتعرف بشكل واضح علي متطلبات سوق العمل.

 

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وافتتح ورشة العمل الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح سرور والدكتور عبد الناصر سنجاب عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة ممثلا للنقابة وبحضور عدد من ممثلي شركات الدواء والصيدليات الخاصة وصيادلة وزارة الصحة وطلاب الكلية.

وفي كلمته الافتتاحية تطرق الدكتور حسام الرفاعي إلي أهمية قطاع الدواء وتأثيره المباشر علي الإقتصاد وشدد علي ضرورة ربط الدراسة في الكلية باحتياجات هذا القطاع.

وأضاف الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن كلية الصيدلة تحرص سنويًا علي عقد هذا اللقاء بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جهة وممثلي الأطراف المجتمعية وسوق العمل من جهة أخري من أجل خلق حوار بناء يسهم في تحديد استراتيجيات الكلية في تطوير المنهاج وحصر  المهارات المطلوب توافرها في الخريجين والعمل علي تحديث برامج الكلية لإكساب الطلاب هذه المهارات

وتناولت الورشة المجالات المتاحة في سوق العمل والمهارات المطلوبة في الخريجين، وتطرق النقاش إلي سبل تطوير مناهج الكلية لموائمة احتياجات سوق العمل، هذا وقد أشرف علي تنظيم الندوة الدكتور هيثم علي.

 

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