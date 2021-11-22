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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تدريب ومبادرات ومشروعات قومية.. جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب

فرص عمل
فرص عمل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " كيف تكاتفت جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب؟"، فوفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ معدل البطالة 7.3% من إجمالي قوة العمل للربع الثاني من عام 2021مقابل 7.4% في الربع الأول من العام نفسه، وبانخفاض قدره 2.3% عن الربع المماثل للعام السابق.

من ناحية أخرى سعت الحكومة إلى تدريب الكوادر البشرية على مختلف الوظائف الأساسية من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتدريب الشباب من سن 18 وحتى 45 سنة وذلك على عدد من المهن تختلف وفقا لاحتياجات كل محافظة.

ووفرت الوزارة خلال التدريب بدل انتقال يومي للمتدربين والتأمين عليهم خلال هذه الفترة مع توفير المعدات والأدوات التي يحتاجون إليها، وفي ختام الدورة تم منحهم شهادة معتمدة من قبل مديرية القوى العاملة مع توفير فرص للمتميزين من المتدربين بعد انتهاء الدورة.

ثم جاءت مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات وتساعد المبادرة في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

 

و العديد من المشروعات القومية أطلقتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لمواجهة البطالة وخفض معدلاتها وضمان توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

 

فرص عمل فرص عمل للشباب الجهاز المركزي للتعبئة المشروعات القومية البطالة

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