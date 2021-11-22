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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العلماء يكشفون سبب الاختفاء الغامض لـ متحور دلتا في اليابان

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تلاشت الموجة الخامسة من فيروس كورونا في اليابان بشكل كبير لدرجة أن بعض العلماء في حيرة من سبب حدوثها.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، يقترح العلماء أن تلاشي الموجة الخامسة من كورونا في اليابان، جاء نتيجة انقراض متحور دلتا شديدة العدوى من البلاد.

وفي منتصف أغسطس، شهدت اليابان ذروة في إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت أكثر من 23000 حالة جديدة. والآن معدل الاصابات اليومية هو حوالي 170 اصابة فقط، مع بقاء الوفيات المنسوبة إلى المرض في الغالب في خانة الآحاد هذا الشهر.

ويعزى هذا الانخفاض من قبل الكثيرين إلى ارتفاع معدلات التطعيم، ارتداء الكمامة، وعوامل أخرى، لكن بعض الباحثين يقولون إن الانخفاض كان مهمًا بشكل فريد، مقارنة بالدول الأخرى ذات الظروف المماثلة.

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وأكد علماء المعهد الوطني وجامعة نيجاتا اليابانية أن متحور دلتا، يمكنه أن يراكم طفرات كثيرة في أحد البروتينات غير الهيكلية، مما يؤدي إلى "تدميره الذاتي".

وقال رئيس فريق البحث إتسورو إينو: "انتشر المتحور دلتا في اليابان بمعدل مرتفع وحل محل المتغيرات الأخرى، لكن مع تراكم الطفرات فيه، نعتقد أنه أصبح غير قادر على إنتاج نسخ خاصة به، وأنه يقوم بتدمير نفسه مباشرة عن طريق عملية التدمير الذاتي الطبيعي".

ووفقا للعلماء، فقد حدثت تغييرات كثيرة في المتحور دلتا، وخاصة في الجزء المتعلق بالبروتين المسؤول عن قدرة الفيروس على تصحيح أوجه القصور.

وقال أستاذ الطب تاكيشي أورانو، إن "الفيروس الذي يحتوي على بروتين (nsp14) التالف يفقد بشكل كبير قدرته على التكاثر، لذلك قد يكون هذا أحد العوامل وراء الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة".

كما حذر من أن التدمير الذاتي لـ متحور دلتا في اليابان يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات أخرى من فيروس كورونا.

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