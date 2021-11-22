أبطالنا شرفونا .. انجازات منتخب الكاراتيه في بطولة العالم بدبى

شاركت مصر في بطولة العالم للكاراتيه التى أقيمت فى الامارات خلال الفترة الماضية ببعثة مكونة من كل من "فريال اشرف، ومنة شعبان، وسهيلة ابو إسماعيل، وأحلام يوسف، وياسمين الهوارى، وآية هشام، ونورسين على"، ومن الرجال شارك على الصاوى، ويوسف عماد، وكريم ابو عيطة، وأحمد حازم، ومحمد رمضان، وعبد الله ممدوح، و طه طارق، وحازم سعيد.

ونجح منتخب مصر للكاراتيه فى احتلال المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة بعد حصولهم على 8 ميداليات منهم 3 ذهبيات و 2 فضية و 3 برونزية.

وهنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بعد تفوق منتخب مصر للسيدات على منتخب فرنسا 2-1 فى بطولة العالم للكاراتيه بدبى وتتويجهن بذهبية الكوميتيه سيدات، ليحتلوا الترتيب الثانى بعد حصولهن على 8 ميداليات منهم 3 ذهبيات و 2 فضية و 3 برونزية.

وقدم صبحى التهنئة لبعثة المنتخب القومى للكاراتيه لذوى القدرات الخاصة بعد تحقيقهم إنجاز تاريخى فى بطولة العالم بدبى، حيث احتلوا الترتيب الأول فى منافسات البطولة، و حصلوا على 8 ميداليات عبارة عن 3 ذهب و 2 فضية و 3 برونز .

و أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبي ولاعبات البعثة المصرية خلال مشاركتهم في فعاليات البطولة، وتقديمهم لأداء مميز يعكس خبرة وريادة مصر في رياضة الكاراتيه وقدرة لاعبيها علي تحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي توفير الرعاية للاعبين المتميزين في مختلف الألعاب ومساندتهم ومؤازرتهم قي مختلف المنافسات لمواصلة التفوق، وتحقيق الانجازات الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم كل الدعم لأبطال مصر الرياضيين.