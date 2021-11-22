عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطالنا شرفونا .. انجازات منتخب الكاراتيه في بطولة العالم بدبى

بطلات الكاراتيه
بطلات الكاراتيه

شاركت مصر في بطولة العالم للكاراتيه التى أقيمت فى الامارات خلال الفترة الماضية ببعثة مكونة من كل من "فريال اشرف، ومنة شعبان، وسهيلة ابو إسماعيل، وأحلام يوسف، وياسمين الهوارى، وآية هشام، ونورسين على"، ومن الرجال  شارك على الصاوى، ويوسف عماد، وكريم ابو عيطة، وأحمد حازم، ومحمد رمضان، وعبد الله ممدوح، و طه طارق، وحازم سعيد.

ونجح منتخب مصر للكاراتيه فى احتلال المركز الثانى فى الترتيب العام للبطولة بعد حصولهم على 8  ميداليات منهم 3 ذهبيات و 2 فضية و 3 برونزية.

وهنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بعد تفوق منتخب مصر للسيدات على منتخب فرنسا 2-1 فى بطولة العالم للكاراتيه بدبى وتتويجهن بذهبية الكوميتيه سيدات، ليحتلوا الترتيب الثانى بعد حصولهن على 8  ميداليات منهم 3 ذهبيات و 2 فضية و 3 برونزية.

وقدم صبحى التهنئة لبعثة المنتخب القومى للكاراتيه لذوى القدرات الخاصة بعد تحقيقهم إنجاز تاريخى فى بطولة العالم بدبى، حيث احتلوا الترتيب الأول فى منافسات البطولة، و حصلوا على 8 ميداليات عبارة عن 3 ذهب و 2 فضية و 3 برونز .

و أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء لاعبي ولاعبات البعثة المصرية خلال مشاركتهم في فعاليات البطولة، وتقديمهم لأداء مميز يعكس خبرة وريادة مصر في رياضة الكاراتيه وقدرة لاعبيها علي تحقيق الانجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة علي توفير الرعاية للاعبين المتميزين في مختلف الألعاب ومساندتهم ومؤازرتهم قي مختلف المنافسات لمواصلة التفوق، وتحقيق الانجازات الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم  كل الدعم لأبطال مصر الرياضيين.

ترشيحاتنا

الدوري الإماراتي.. عموري يعود للملاعب بعد غياب أكثر من عام

تبدأ 5 ديسمبر .. ننشر جدول امتحانات 4 ابتدائي وتفاصيلها

"انتظروا شيئا مميزا في 15 ديسمبر"... شيلبي أمريكان تشوق عملاءها بصورة غامضة

هل يجوز تناول الطعام على جرائد تحوي آيات قرآنية ولفظ الجلالة؟ الإفتاء توضح

الأعلى للإعلام : تطوير آلية سريعة لتلقي شكاوى حقوق الطفل

الكويت تشدد على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الأربعاء.. صرف رواتب شهر نوفمبر

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

«انكسر ظهري وفُطر قلبي» .. زوج الإعلامية أسماء مصطفى ينعاها بصورة مع أطفالها

ساعة هدية واتهام بالتعدي على حقوق ملحن وهانى شاكر‬.. عمر كمال يسيطر على التواصل الاجتماعي

فيديو

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ