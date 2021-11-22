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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حتى نهاية نوفمبر.. مشاركات ثقافية وفنية ضمن «حياة كريمة» في قرية منشأة فيصل

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة في قرية منشأة فيصل

تستمر وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم فى مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة"، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك بقرى حياة كريمة التابعة لمركز اطسا بالفيوم"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال إدارة الشباب والعمال، بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان"، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.

 

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بدأت الفعاليات بقرية منشأة فيصل بإقامة مجموعة من الورش الفنية، تضمنت ورشة عجينة السيراميك للمدربة شيرين عفيفي، وورشة تعليم الرسم واكتشاف مواهب فيه للمدربة جيهان مبروك، بجانب ورشة تشكيل بالورق للمدرب للمدرب خالد عبد المجيد، إضافة إلى ورشة تعليم أشكال من الخوص للمدربتين سلوي صابر وفتحية محمد رزق.

 

 كما أقيمت ورشة حكي بالعرائس والأراجوز للمدربة جيهان عبد الله، بجانب ورشة عمل شنط من الخيش للمدربة سمية فريد، بالإضافة لإقامة معرض كتب لاصدارات الهيئة، وبالتوازي أقيمت محاضرة بعنوان "التربية الأخلاقية في ظل تحديات العصر" للدكتورة هناء صبري استاذ مساعد الفلسفة المعاصرة بكلية الآداب جامعة الفيوم.

 

وأكدت صبري أن التنشئة الإجتماعية تهدف الي اكساب الطفل فالمراهق فالراشد فالشيخ مجموعة من القيم والسلوكيات التي تساعده علي ممارسة ادواره الإجتماعية في المجتمع، واشارت الي التحديات التي تتدخل في عملية التربية الأخلاقية للطفل الآن وهي وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وجماعة الأصدقاء.

 

ثم ألقت نبذة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودوره في مساعدة المرأة في تمكينها وإقامة مشروع صغير وتسويق المنتج، وفي الوحدة المحلية بالقرية أقيمت مجموعة من العروض الفنية التف حولها أهالي القرية، وتم تقديم عرض مسرحي بعرائس الماريونيت.

 

بجانب عرض آخر سمي بمسرح الشنطة، بالإضافة لعرض فنون شعبية أطفال قدموا استعراض العابنا الشعبية، ثم عرض فنون شعبية وقدم الأطفال رقصة علي موسيقى الضوء الشارد، ورقصة الصعيدي، وفي ختام الفقرة الفنية قدمت فرقة العرب البدوية بقصر ثقافة الفيوم أغاني بدوية من التراث البدوي.

التربية والتعليم جامعه الفيوم قصور الثقافة وزارة الثقافة المجلس القومى للمرأة جامعة الفيوم المشروعات الصغيرة مبادرة حياة كريمة

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