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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غزل المحلة تفوق على نفسه.. أحمد موسى يهنئ النادي الأهلي بالفوز

احمد موسى
احمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بمناسبة الفوز القاتل على فريق نادي غزل المحلة في بطولة الدوري العام.

 

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن على معلول نجح في اقتناص هدف قاتل في أخر اللقاء، مقدما تهانيه للنادي الأهلي بالفوز على نادي غزل المحلة بهدف قاتل. 

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أننا فقدنا الأمل في أخر دقائق المباراة وأحرز علي معلول النجم العالمي هدف تحقيق الفوز في أخر لحظات المباراة، مؤكدا أن مباراة النادي الأهلي كانت صعبة جد.

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن غزل المحلة تفوق على نفسه وعلى النادي الأهلي واستطاع تسيد المباراة في أخر الدقائق رغم الهزيمة من النادي الأهلي، لافتا إلى أن الأهلي يحتاج لبعض التغييرات ويراجع نفسه كثيرا.

 

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الاهلي كان لديه حارات مفتوحة في الملعب ولكنه ملك الدقيقة 90.

أحمد موسى النادي الأهلي غزل المحلة الدوري العام صدى البلد علي معلول

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