هل التصوير ورسم الأشخاص يضاهي خلق الله؟.. دار الإفتاء ترد

هل التصوير ورسم الأشخاص يضاهي خلق الله ؟، في هذا الشأن ورد لدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: "أنا برسم أشخاص فهل رسم الأشخاص حلال أم حرام؟.

حكم رسم الأشخاص

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، قائلا: “إن رسم الأشخاص كالصورة تماما، ورسم الأشخاص لا ياضهي خلق الله تعالى”.

وأضاف أمين الفتوى، أن بعض الشيوخ يضيقون على الناس في أمور دينهم، ويفتي بعضهم أن الصور الشخصية حرام ورسم الأشخاص حرام، ولكن هذه الفتاوى خاطئة.

وأشار إلى أن المفتي عليه أن يكون على فهم بمقاصد الشرع ومآلات الأمور، وكيفية تنزيل النص على أرض الواقع وما يعيشه الناس، فلا يفتي بدون علم وإدراك، فيقع في تضليل الناس بدون قصد.

حكم التصوير الفوتوغرافي

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعا ويجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح من خلال إجابته على سؤال " ما حكم التصوير الفوتوغرافي وهل هو حرام لحديث الرسول _صلى الله عليه وسلم :« كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم»، أن هذا الحديث لا يشير الي التصوير الفوتوغرافي وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث نحن من أطلقنا عليه التصوير.

حكم الرسم والتصوير

قالت دار الإفتاء المصرية إن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي ؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت أنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.